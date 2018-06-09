В хабаровском поселке ликвидировали пожар после взрыва газа

ХАБАРОВСК, 9 июн — РИА Новости. Пожар в жилом доме поселка Октябрьский Хабаровского края, где произошел взрыв газа, ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что в жилом пятиэтажном доме по улице Космонавтов в поселке Октябрьский в квартире на втором этаже произошел взрыв, погиб 89-летний мужчина, второй мужчина 63 лет госпитализирован с ожогами. Эвакуировано 60 жильцов. СК возбудил уголовное дело.

"Пожар полностью ликвидирован", — сказал собеседник агентства.

Как сообщил РИА Новости представитель управляющей компании "Лада", которая обслуживает дом, проверки газового оборудования проводились регулярно.

"Дом пятиэтажный, кирпичный, два подъезда и 36 квартир. Построен в 1980 году. Газифицирован. Проверки оборудования приводились регулярно", — представитель УК.

По его словам, после ЧП в доме отключены газ, вода и электричество.

Ранее сообщалось, что огонь распространился на три квартиры. В доме выбиты стекла, повреждена лестница, в квартире, где произошел взрыв, разрушены межкомнатные перегородки.