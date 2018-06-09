Вертолет МЧС вылетел в Хабаровский край после взрыва газа

ХАБАРОВСК, 9 июн — РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС вылетел из Хабаровска в поселок Октябрьский, где произошел взрыв газа в жилом доме, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что в субботу в жилом пятиэтажном доме по улице Космонавтов в поселке Октябрьский в квартире на втором этаже произошел взрыв, погиб 89-летний мужчина, второй мужчина 63 лет госпитализирован с ожогами. Эвакуировано 60 жильцов. СК возбудил уголовное дело в связи со смертью мужчины.

"В 07.40 (00.40 мск) 9 июня в Ванинский район вылетел вертолет МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. На борту оперативная группа ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, спасатели ДВРПСО, психологи Дальневосточного филиала ЦЭПП, сотрудники Испытательной пожарной лаборатории с комплексом "Струна" и следственная группа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципального образования, где будут приняты решения по ликвидации последствий происшествия.

Сообщается также, что на месте пожара продолжается проливка и разбор конструкций. Для жителей пострадавшего дома развернут пункт временного размещения.