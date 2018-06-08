На Урале более 30 детей госпитализировали с признаками кишечной инфекции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Тридцать три ребенка госпитализированы с признаками кишечной инфекции из лагеря "Сосновый бор" в городе Кушва, сообщает в пятницу прокуратура Свердловской области.

"В Кушве прокуратура организовала проверку в связи с доставлением из детского лагеря "Сосновый бор" 33 детей в больницу с признаками кишечной инфекции", — говорится в сообщении.

По предварительной информации прокуратуры, в пятницу в городскую больницу были доставлены 33 ребенка из детского лагеря "Сосновый бор". У всех детей схожие симптомы: жалобы на боль в животе, рвота, недомогание. Состояние всех детей – удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, уточняет прокуратура.

Для установления причины заболевания проводятся лабораторные исследования. В ходе проверки сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства, при которых заболели дети, в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания в лагере.

Прокуратура привлекала к проверке специалистов Роспотребнадзора для отбора в лагере проб продуктов питания, смывов с поверхностей помещения пищеблока, проведения исследования для установления причин возможного заболевания. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняет ведомство.