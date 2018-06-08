Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев у Замоскворецкого суда после слушаний по его делу. 4 декабря 2017

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев у Замоскворецкого суда после слушаний по его делу. 4 декабря 2017

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Бывший генерал ФСБ и экс-глава службы безопасности "Роснефти" Олег Феоктистов попросил суд вернуть два миллиона долларов, которые Алексей Улюкаев получил в качестве взятки, сообщил РИА Новости источник, знакомый с делом.

Во вторник пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль рассказала, что заявление о судьбе денег, признанных вещдоком, рассмотрят 29 июня.

В ходе разбирательства Феоктистов выступал как свидетель обвинения.

Дело Улюкаева

Улюкаев получил восемь лет колонии строгого режима за получение взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. По мнению стороны обвинения, за эти деньги он собирался выдать положительное заключение на покупку "Башнефти". Дополнительно ему назначили штраф в 130 миллионов рублей.

В апреле Мосгорсуд рассмотрел жалобу защиты экс-главы Минэкономразвития на приговор. Из резолютивной части вердикта исключили запрет на занятие госдолжностей после освобождения.

В конце мая стало известно, что бывшего министра этапировали в колонию.