В Ростове будут судить члена "Правого сектора"* за антироссийские акции

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Уголовное дело в отношении гражданина Украины, которого обвиняют в участии в экстремистской организации "Правый сектор"*, направлено в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону, сообщает в пятницу Генпрокуратура РФ.

"По версии следствия, мужчина, являясь активным членом экстремистской организации "Правый сектор"*… с сентября 2015 года по декабрь 2016 года на территории Украины принимал участие в антироссийских акциях", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что, прибыв в Россию в декабре 2016 года, мужчина размещал в социальной сети Facebook материалы, посвященные "Правому сектору"*. В октябре 2017 года он был задержан и заключен под стражу.

Санкция ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации) предусматривает до 6 лет лишения свободы.

"Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.

* Экстремистская организация, запрещена в России.