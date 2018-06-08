В Воронеже суд приговорил похитителей чиновника к 19 годам колонии на троих

ВОРОНЕЖ, 8 июн — РИА Новости. Суд приговорил к срокам от 5,5 до 8 лет лишения свободы трех похитителей возглавлявшего на тот момент департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области, ныне мэра Воронежа Вадима Кстенина, за освобождение которого они потребовали сперва 5 миллионов долларов, а затем — 5 миллионов рублей, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Уголовное дело в отношении 48-летнего Руслана Котиева, 43-летнего Алихана Котиева и 39-летнего Магомеда Котиева Советский районный суд Воронежа в пятницу. По данным прокуратуры, все трое признаны виновными по статьям "похищение человека группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух лиц" и "угон автомобиля". Кроме того, Руслан Котиев признан виновным по статье "похищение человека группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух лиц, из корыстных побуждений" и "вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере", а Магомед и Алихан Котиевы — по статье "кража с причинением значительного ущерба гражданину".

"Как установлено судом, 29 мая 2015 года Котиевы прибыли к автомоечному комплексу "Мой-ка", где дождались заезда в бокс автомобиля Toyota Highlander. Дождавшись выхода водителя, указанные лица подошли к водителю нему двух сторон и, применяя физическую силу, втолкнули на заднее сиденье автомобиля. Руслан Котиев сел на место водителя и машина под его управлением направилась к дому Вадима Кстенина, возглавлявшего на тот момент региональный департамент ЖКХ, а ныне мэра Воронежа", — сообщил Усов.

По данным прокуратуры, когда Кстенин, ожидавший приезда своего служебного автомобиля, вышел из дома, Котиевы схватили его за руки, силой посадили на заднее сиденье автомобиля, заставив водителя забраться в багажник. На Кстенина надели наручники и вязаную шапку и вывезли в лесной массив Юго-западного района Воронежа. Там, как информирует прокуратура, Руслан Котиев вывел Кстенина из машины и объявил, что того похитили для передачи третьим лицам, которыми он якобы "заказан".

"Затем Руслан Котиев выдвинул требование о передаче ему в качестве условия освобождения денежных средств в сумме 5 миллионов долларов США. После пояснений потерпевшего Кстенина о том, что он не располагает такой суммой денежных средств, Руслан Котиев выдвинул требование о передаче 5 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, Кстенин ответил, что первую часть — 2,5 миллиона рублей — он передаст в тот же день у моста через реку Воронеж в направлении села Ступино Рамонского района. В это время оператор автомойки проинформировал правоохранительные органы о похищении водителя, а соседи Кстенина — о его похищении. Котиевых задержали, и выяснилось, что в момент похищения Алихан и Магомед Котиевы похитили у Кстенина 100 тысяч рублей и 8 тысяч рублей — из вещевого ящика Toyota Highlander.

"Руслану Котиеву назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Алихану и Магомеду Котиевым – по 5 лет 6 месяцев лишения свободы каждому в исправительной колонии общего режима", — сказал Усов. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

Кстенин с 2010 по 2015 годы руководил управлением ЖКХ и энергетики Воронежской области. С конца 2015 года вернулся в мэрию Воронежа, где занимал должность первого заместителя главы администрации по городскому хозяйству, а 4 апреля этого года был избран депутатами Воронежской городской думы мэром.