В Екатеринбурге будут судить мужчину, убившего трех женщин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Тридцатипятилетний житель Екатеринбурга предстанет перед судом по обвинению в убийстве трех женщин и покушении на еще одну, сообщает СК России по Свердловской области.

"В Свердловской области местный житель предстанет перед судом по обвинению в ряде преступлений, в том числе убийствах трех женщин и покушении на убийство еще одной потерпевшей", — говорится в сообщении.

Мужчина обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса "Убийство", "Покушение на убийство", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера", "Разбой", "Умышленное уничтожение чужого имущества", "Угроза убийством" и "Надругательство над телом умершей". Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

По данным следствия, обвиняемый совершил преступления в период с октября 2004 по апрель 2017 года на территории Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, города Верхняя Пышма и Нижнесергинского района. От действий злоумышленника пострадали в общей сложности восемь человек, в том числе две несовершеннолетние девушки, считает следствие. Три женщины — 1984, 1962 и 1986 годов рождения — погибли от причиненных им травм, полагают следователи.

Сообщается, что в 2012 году одну потерпевшую, женщину 1975 года рождения, удалось спасти. Злоумышленника, который стал наносить ей травмы отверткой, спугнули двое мужчин, откликнувшихся на крики пострадавшей о помощи. Опасаясь быть задержанным на месте происшествия, обвиняемый скрылся от мужчин, считает следствие.

Как отмечается в сообщении, изобличение злоумышленника началось с раскрытия жестокого убийства женщины 1986 года рождения, которое произошло в апреле 2017 года в городе Верхняя Пышма. В большинстве случаев обвиняемый был пьян.