Суд запретил жителю Самары держать в квартире рысь, напавшую на ребенка

САМАРА, 8 июн — РИА Новости. Красноглинский районный суд Самары запретил местному жителю содержать у себя в квартире сибирскую рысь, ранее сбежавшую и напавшую на ребенка, сообщает в пятницу пресс-служба суда.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2017 года в Красноглинском районе Самары сбежала из дома и бродила по улицам рысь. Позже она напала на семилетнего мальчика, который прогуливался вместе с мамой по горе Тип-Тяв. В результате ребенок был госпитализирован. Через некоторое время владелец рыси нашел ее и вернул домой.

"Суд, выслушав стороны и исследовав материалы дела, решил запретить Пучкову В. И. содержание в жилом помещении дикого животного — сибирской рыси", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, суд вынес решение на основании проверки самарской межрайонной природоохранной прокуратуры, в которую обратилась мать пострадавшего ребенка. В ходе проверки было установлено, что сибирская рысь по кличке Тайя в возрасте примерно трех лет жила в квартире, у владельца которой не было разрешения на содержание и разведение хищного животного в полувольных условиях. Также у мужчины отсутствовали документы, подтверждающие приобретение сибирской рыси.

"Хищное животное — рысь, владельцем которого является ответчик, имеет природные агрессивные качества, обладает природным охотничьим инстинктом, в силу чего способно нанести серьезные травмы, в том числе своему хозяину, членам его семьи и неопределенному кругу лиц, следовательно, относится к источникам повышенной опасности", — пришел к выводу суд.

Отмечается также, что доводы владельца рыси о том, что животное находилось в квартире, где есть решетки на окнах и железная дверь, не были приняты во внимание судом, так как рысь ранее из-за отсутствия контроля уже покидала квартиру.