Суд запретил жителю Самары держать в квартире рысь, напавшую на ребенка

САМАРА, 8 июн — РИА Новости. Красноглинский районный суд Самары запретил местному жителю содержать у себя в квартире сибирскую рысь, ранее сбежавшую и напавшую на ребенка, сообщает в пятницу пресс-служба суда.
Ранее сообщалось, что в ноябре 2017 года в Красноглинском районе Самары сбежала из дома и бродила по улицам рысь. Позже она напала на семилетнего мальчика, который прогуливался вместе с мамой по горе Тип-Тяв. В результате ребенок был госпитализирован. Через некоторое время владелец рыси нашел ее и вернул домой.
"Суд, выслушав стороны и исследовав материалы дела, решил запретить Пучкову В. И. содержание в жилом помещении дикого животного — сибирской рыси", — говорится в сообщении.
"Хищное животное — рысь, владельцем которого является ответчик, имеет природные агрессивные качества, обладает природным охотничьим инстинктом, в силу чего способно нанести серьезные травмы, в том числе своему хозяину, членам его семьи и неопределенному кругу лиц, следовательно, относится к источникам повышенной опасности", — пришел к выводу суд.
Отмечается также, что доводы владельца рыси о том, что животное находилось в квартире, где есть решетки на окнах и железная дверь, не были приняты во внимание судом, так как рысь ранее из-за отсутствия контроля уже покидала квартиру.