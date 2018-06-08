СК показал фото мужчины, предположительно ранившего 11-летнюю девочку

Подозреваемый в нападении на 11-летнюю девочку в Москве

Подозреваемый в нападении на 11-летнюю девочку в Москве

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Следственный комитет России в мессенджере "ТамТам" опубликовал кадры с камер видеонаблюдения, на которых изображен мужчина, подозреваемый в нападении на 11-летнюю девочку в подъезде в Москве.

Ранее сообщалось, что в подъезде дома по 4-му Очаковскому переулку в Москве мужчина ударил ножом 11-летнюю девочку и скрылся. Ребенок в реанимации. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, принимаются меры к розыску подозреваемого. Следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев.

Отмечалось, что, по предварительным данным, нападению не предшествовали какие-либо конфликты между девочкой и мужчиной.