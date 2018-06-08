В Подмосковье подросток признался в убийстве своего отчима

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток признался в убийстве своего отчима в Волоколамском районе Подмосковья, сообщает следственное управление СК РФ по Московской области.
СК задержал подозреваемого в совершении убийства. Им оказался пятнадцатилетний пасынок убитого.
"На допросе подозреваемый сообщил следователю, что преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре. Подросток уже дал признательные показания и рассказал обо всех обстоятельствах совершенного им преступления", — говорится в сообщении.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.