В Воронеже правоохранители проверяют заявление студентов о пытках в полиции

ВОРОНЕЖ, 8 июн — РИА Новости. Следствие проверяет заявление молодых жителей Воронежа о неправомерных действиях сотрудников полиции, которые, по данным местного СМИ, пытками хотели добиться от них признания в краже телефона, сообщила в пятницу РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Елена Мануковская.

Воронежский информационный портал "МОЁ! Online" опубликовал вечером 6 июня историю трех студентов, которые заявили, что 26 мая их пытали сотрудники отдела полиции №4 Воронежа, заставляя признаться в краже мобильного телефона. Перед этим студенты выложили свое обращение на YouTube, которое к данному моменту набрало около 20 тысяч просмотров.

По данным портала, о краже телефона заявила хозяйка квартиры, где была вечеринка с участием этих ребят. В полиции, как пишет издание, им сковывали сзади руки наручниками, на голову надевали пакет с нашатырным спиртом, а затем вывели в коридор и предложили самим решить, кто украл телефон, в противном случае обещая "закрыть" на двое суток. По словам студентов, после случившегося они написали заявление в СК и уполномоченному по правам человека в Воронежской области.

"Проводится проверка по заявлению местных жителей о неправомерных действиях сотрудников полиции. В ходе доследственной проверки выполняется весь комплекс действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", — сказала Мануковская и добавила, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

"В связи с поступившим сообщением от граждан о совершении в отношении них противоправных действий со стороны сотрудников отдела полиции №4 УМВД России по Воронежу, а также с целью объективного изучения фактов возможного превышения должностных полномочий полицейскими, руководством ГУМВД России по Воронежской области назначена служебная проверка", — пояснила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.

По ее словам, в рамках проверки устанавливаются и опрашиваются очевидцы происшествия, изучается запись камеры видеонаблюдения, проводятся другие оперативно-разыскные мероприятия.

"Если в установленном порядке факты найдут свое подтверждение, сотрудники будут не только уволены по отрицательным мотивам, но и понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", — добавила Куликова.

Представитель аппарата уполномоченного по правам человека в Воронежской области пояснил РИА Новости, что опубликованный в СМИ материал проанализирован и взят на рассмотрение. "И, как следствие, будет обращение в правоохранительные органы и в прокуратуру", — сказал он и уточнил, что личного обращения к ним не поступало, именно публикация в сетевом издании стала основанием для рассмотрения вопроса.