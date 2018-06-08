Суд повторно арестовал топ-менеджера "Роснано" Горькова по делу о хищениях

Управляющий директор Роснано по инвестиционной деятельности Андрей Горьков во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Басманном суде Москвы. 8 июня 2018

Управляющий директор Роснано по инвестиционной деятельности Андрей Горьков во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Басманном суде Москвы. 8 июня 2018

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу повторно арестовал управляющего директора по инвестиционной деятельности "Роснано" Андрея Горькова, обвиняемого в хищении у корпорации 198,5 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя об избрании меры пресечения удовлетворить", — огласила решение судья Наталия Дударь. Таким образом, Горьков останется под арестом до 7 августа.

Горьков был арестован год назад, в пятницу он должен был выйти на свободу — предельный срок содержания под стражей истек. Однако накануне вечером следователь возбудил новое уголовное дело, снова провел процедуру задержания, предъявил обвинение и провел допрос. После чего Следственный комитет обратился в суд с ходатайством о новом аресте.

Прокуратура, однако, выступила против повторного заключения под стражу. По словам прокурора, оба дела возбуждены одним следователем, потерпевшим по обоим делам является "Роснано", поэтому это должен был быть просто новый эпизод, а не отдельное уголовное дело.

Сам Горьков отверг все обвинения. По его словам, он уже год находится под стражей, и за это время следователь ни разу с ним не встречался, "не было произведено ни одного следственного действия".

По его утверждению, он никак не мог влиять на инвестиционную деятельность "Роснано", этим занимались инвестиционные команды, а сама схема была многоступенчатой.

"Первый этап — научный совет, даже Анатолий Чубайс не имеет право давать этому органу указания, тем более я. Второй этап — на правлении, в состав которого я также не вхожу. Третий — совет директоров, в который я тоже не вхожу и, естественно никоим образом не участвую в подготовке документов. Все три этапа сопровождаются многочисленными экспертизами и исследованиями", — отметил Горьков.

По словам обвиняемого, его подразделение получает только комплект документов с резолюцией "к оплате", проверяет комплектность документов и перечисляет деньги по указанным реквизитам.

Обвиняемый напомнил, что "Роснано" в целом и оспариваемую сделку в частности проверяли Счетная палата и Росфиннадзор, у них не было никаких замечаний.

Следствие считает, что деньги были выведены из банка "Смоленский", кредитную организацию признали банкротом, а инвестиционный проект, на который выделялись средства, потерпел крах, заявил следователь в суде.