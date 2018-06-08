В Киргизии заключенные объявили голодовку

БИШКЕК, 8 июн – РИА Новости. Около 60 заключенных исправительной колонии в селе Молдовановка Чуйской области Киргизии объявили голодовку, требуя улучшения условий содержания, сообщил РИА Новости источник в госслужбе исполнения наказаний республики.

"Около 60 заключенных, большинство из которых осуждены за экстремизм, заявили о проведении голодовки", — сообщил он.

По словам собеседника агентства, заключенные выдвигают администрации незаконные требования по улучшению условий содержания, например, увеличить количество свиданий, свободно передвигаться по территории учреждения.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на собственные источники, некоторые участники акции зашили себе рты и порезали руки. По данным ГСИН, в настоящий момент администрация колонии проводит переговоры с заключенными для урегулирования ситуации.