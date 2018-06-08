Власти Тверской области объяснили задержание министра за поджог машины

ВОРОНЕЖ, 8 июн — РИА Новости. Задержание министра Тверской области Виктора Шафороста по подозрению в повреждении автомобиля в Москве связано с предыдущей работой чиновника за пределами региона, сообщил РИА Новости представитель областного правительства.

Ранее СК РФ в Twitter сообщил, что следствие ходатайствует об аресте тверского министра Шафороста и троих его соучастников, подозреваемых в умышленном повреждении автомобиля. Как рассказала старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова, по версии следствия, ночью 19 марта подозреваемые у дома по Харьковскому проезду подожгли автомобиль Toyota Highlander, причинив ущерб более миллиона рублей.

"Правительство Тверской области было оперативно проинформировано правоохранительными органами о задержании министра по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктора Шафороста. Задержание связано с предыдущей работой В.А. Шафороста за пределами Тверского региона", — говорится в сообщении представителя областного правительства.

По его словам, власти Тверской области готовы оказать содействие правоохранительным органам.