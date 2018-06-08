Под Калининградом обнаружили вспышку АЧС

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Россельхознадзор вновь обнаружил вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в Калининградской области, сообщает ведомство.

"В результате лабораторных исследований 6 июня 2018 года в патологическом материале, отобранном от домашней свиньи, содержащейся на территории личного подсобного хозяйства Гвардейского района Калининградской области, выделен геном вируса АЧС", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в неблагополучном пункте работают специалисты госветслужбы Калининградской области под контролем управления Россельхознадзора по Калининградской области.

"Мероприятия проводятся в соответствии с ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов АЧС", — отмечает Россельхознадзор.

Ранее ведомство уже находило очаги АЧС в этом регионе. К примеру, в марте геном вируса обнаружили на территории охотничьего хозяйства "Пугачево" некоммерческой организации "Фонд охраны животного мира и воспроизводства биоресурсов". В январе глава Россельхознадзора Сергей Данкверт отмечал, что Калининград является опасным регионом с точки зрения вспышек АЧС.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.