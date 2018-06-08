В Челябинске пьяный мужчина обстрелял подростков

ЧЕЛЯБИНСК, 8 июн – РИА Новости. Нетрезвый житель Челябинска обстрелял подростков, возвращавшихся из школьного лагеря, один из них получил легкие ранения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Подростки <…> вышли за территорию образовательного учреждения и играли без надзора вблизи гаражей. Из соседнего жилого дома <…> местный житель произвел несколько выстрелов из пневматического оружия", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что один из юношей получил незначительные травмы.

"К нему прибыла скорая помощь, его осмотрели врачи, у мальчика ссадины руки и бедра, огнестрельных ранений нет", — сказал он.

Мужчина, по его словам, бал пьян и начал стрельбу из-за того, что дети якобы шумели.

Открыто уголовное дело, СКР по Челябинской области начал расследование по статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия".