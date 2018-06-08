Экс-главу департамента Минкультуры заочно арестовали по делу Эрмитажа

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу бывшего директора департамента управления имуществом Минкультуры России Бориса Мазо по обвинению в хищении денег, выделенных на реконструкцию Эрмитажа, сообщила в пятницу РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мазо Бориса", — сказала она.

Бывшему чиновнику, уже имеющему судимость по "делу реставраторов", грозит до 10 лет лишения свободы.

Санкция на арест выдана заочно, поскольку установить местонахождение Мазо пока не удалось. Его заключат под стражу на два месяца, считая с момента экстрадиции или задержания.

Ранее по делу о хищении 450 миллионов рублей при реконструкции Эрмитажа были отправлены под арест экс-замминистра культуры Григорий Пирумов и бизнесмен Никита Колесников.

Ранее все трое уже были осуждены по громкому "делу реставраторов", но избежали длительных сроков и были отпущены в день оглашения приговора.