Источник рассказал подробности спецоперации в Ингушетии

НАЛЬЧИК, 8 июн — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии в ходе спецоперации в Назрани ликвидировали двух боевиков, еще один сдался, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что в ходе спецоперации в Назрани по одному из адресов были заблокированы боевики, которые на предложение сложить оружие и сдаться открыли огонь по силовикам.

В результате боестолкновения один из нападавших был ликвидирован. Позже информационный центр НАК сообщил, что в Назрани в ходе контртеррористической операции были нейтрализованы двое бандитов, собиравшихся совершить преступление террористической направленности.

"В частном доме в Назрани в результате спецоперации ликвидированы двое боевиков, еще один человек сдался сотрудникам правоохранительных органов", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, по предварительным данным, ликвидированные бандиты являются местными жителями, их личности сейчас устанавливаются.