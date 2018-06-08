Суд в Москве заочно арестовал задержанного в Греции Винника

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Останкинский суд Москвы заочно арестовал российского специалиста по информационным технологиям Александра Винника, задержанного в Греции по запросу США, говорится в карточке дела на сайте суда.

Отмечается, что Винника обвиняют в мошенничестве в сфере компьютерной информации

Как сообщил РИА Новости источник, Винник объявлен правоохранительными органами России в международный розыск по делу о хищении неустановленными лицами 750 миллионов рублей.

Винник арестован в Греции по запросу США в связи с обвинениями в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют. Сейчас Винник находится в тюрьме в Салониках. В отношении него суды Греции вынесли решения об экстрадиции в США и об экстрадиции в Россию, окончательное решение должен принять министр юстиции Греции. На судебных заседаниях Винник неоднократно заявлял о желании быть экстрадированным в РФ.