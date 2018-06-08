Прокурор выступил против ареста топ-менеджера "Роснано"

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Прокурор попросил освободить управляющего директора по инвестиционной деятельности "Роснано" Андрея Горькова, обвиняемого в хищении 198,5 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, который рассматривает вопрос о его повторном аресте.

"Считаю ходатайство следователя об избрании меры пресечения незаконным, Горьков не должен содержаться под стражей", — сказал он.

Ранее Горьков был арестован по делу о злоупотреблении полномочиями, но предельный срок содержания под стражей по этой статье истекает в пятницу.

Прокурор подчеркнул, что оба дела возбуждены одним следователем, потерпевшим по обоим делам является "Роснано", поэтому это должен был быть просто новый эпизод, а не отдельное уголовное дело.