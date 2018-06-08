Топ-менеджера "Роснано" обвинили в хищении почти 200 миллионов рублей

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Управляющий директор по инвестиционной деятельности "Роснано" Андрей Горьков обвиняется в хищении 198,5 миллионов рублей, заявил следователь в Басманном суде Москвы, который рассматривает вопрос о его повторном аресте.

"Совершено хищение имущества "Роснано" группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Похищены деньги со счета проектной компании "Вакуум". Похищенные средства растрачены на их личные цели, всего похищено 198 миллионов 500 тысяч рублей", — заявил следователь.

Ранее Горьков был арестован по делу о злоупотреблении полномочиями, но предельный срок содержания под стражей по этой статье истекает в пятницу.