В Пскове зоозащитники спасают залитых гудроном собак

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Волонтеры спасают трех собак, которых обнаружили в пригороде Пскова полностью залитыми гудроном, сообщили РИА Новости в зоозащитной организации "Шанс".

По словам волонтеров, собак позавчера нашли военные.

"Одна из них очень сильно кричала. <…> Сейчас они отмыты, насколько это возможно. Одну пришлось выстричь налысо, вторая поедет на стрижку сегодня днем, а третья сейчас рожает", — рассказала собеседница агентства. По ее словам, собака уже родила одного живого щенка, которого не отпускает от себя, и роды еще продолжаются.

Для помощи пострадавшим животным волонтеры объявили сбор бинтов, впитывающих пеленок, защитных воротников, медикаментов и еды.

Зоозащитница добавила, что региональное управление МВД проводит проверку по факту жестокого обращения с животными.