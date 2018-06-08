В Тверской области школьник погиб от удара током

ВОРОНЕЖ, 8 июн — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства гибели школьника в Тверской области, который забрался на дерево и схватился руками за протянутый рядом оголенный электрический провод, сообщает региональное управление СК РФ.
"Несовершеннолетний влез на дерево, растущее между двумя опорами линий электропередачт, вблизи кроны которого проходили оголенные провода ЛЭП, после чего схватился руками за провод напряжением 10 кВТ, в результате чего произошло его поражение разрядом электрического тока", — говорится в сообщении.
Мальчик 2005 года рождения скончался на месте. По факту ЧП организована доследственная проверка.
"Опрошены очевидцы и родственники погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, запрошены необходимые сведения из администрации поселения, дано поручение органу дознания о проведении обследования жилищно- бытовых условий жизни подростка", — отмечает следствие.