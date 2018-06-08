Под Саратовом потушили горевший мусорный полигон

САРАТОВ, 8 июн — РИА Новости. Открытый огонь на полигоне твердых коммунальных отходов в окрестностях Саратова ликвидирован, площадь тления отходов к утру пятницы сократилась вдвое — до 0,5 гектара, сообщило министерство природных ресурсов и экологии области.

Ранее в министерстве сообщили, что возгорание с сильным задымлением на официальном полигоне ООО "СТМ-Капитал" в четверг утром обнаружили инспекторы ведомства во время мониторинга Саратовского района Саратовской области. Площадь открытого горения оценивалась примерно в 1 гектар.

"Работы по тушению полигона ООО "СТМ-Капитал" ведутся в круглосуточном режиме… Вечером 7 июня открытый огонь был ликвидирован. Ночью продолжились работы по локализации очагов тления. По состоянию на утро 8 июня площадь тления отходов сократилась с 1 гектара до 0,5 гектара", — говорится в сообщении.

Сейчас владелец полигона занимается дальнейшей ликвидацией очагов тления твердых коммунальных отходов.

"В течение суток на полигоне велись работы по отсыпке грунтом и проливке водой… Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области были отобраны пробы для определения качества воздуха на границах санитарно-защитной зоны полигона и в ближайшей жилой застройке", — отмечается в сообщении.