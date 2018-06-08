В Москве водитель поливальной машины потушил горящий автомобиль

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В Москве водитель поливомоечной машины потушил горящий автомобиль, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС.

В Петербурге рабочий с помощью экскаватора потушил горящий автомобиль Инцидент произошел 5 июня: у дома 238 по Варшавскому шоссе загорелся ВАЗ-2108.

"Водитель поливомоечной машины самоотверженно приступил к тушению пожара, потушил его и, не дожидаясь благодарности, уехал с места ЧП", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что во время происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара стало тепловое проявление электрического тока при аварийном режиме работы электропроводки автомобиля.

Поливомоечная машина ликвидировала пожар pic.twitter.com/GsUMau25No — МЧС ЮЗАО г. Москвы (@SergeyNadzorov) 7 июня 2018 г.

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