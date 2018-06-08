Суд смягчил приговор осужденным по делу о хищениях на Восточном

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Верховный суд РФ в пятницу смягчил приговор осужденным из Хабаровска по делу о хищениях при строительстве космодрома Восточный, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Судебная коллегия снизила главному фигуранту дела Юрию Хризману срок заключения в колонии общего режима с 12 до 11,5 лет и снизила штраф с 1,5 до 1 миллиона рублей. Его сын Михаил освобожден из-под стражи в связи с истечением срока давности. Приговоры остальным фигурантам оставлены в силе.

Процесс, в котором участвовали пять адвокатов, представитель "Роскосмоса" и прокурор, проходил в закрытом от публики режиме.

Приговор первой инстанции – Дальневосточного окружного военного суда – был вынесен в Хабаровске 26 февраля. Четыре участника хищений при строительстве космодрома получили от 5,5 до 12 лет лишения свободы и штрафы до 1,5 миллиона рублей. С двоих участников суд постановил взыскать в пользу "Роскосмоса" 5,1 миллиарда рублей.

Самый строгий приговор – 15 лет колонии общего режима и 1,5-миллионный штраф – получил бывший глава "Дальспецстроя" (ныне ГВСУ №6) Юрий Хризман, признанный виновным в злоупотреблениях и растрате в составе организованной группы.

Бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин признан виновным по статье "злоупотребление должностными полномочиями" и получил семь лет колонии общего режима.

Михаил Хризман, сын Юрия Хризмана, за участие в растрате приговорен к 5,5 годам лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей. Еще один участник махинаций, экс-спикер краевой думы Виктор Чудов получил шесть лет лишения свободы и штраф в 900 тысяч рублей.

Суд взыскал в пользу ГВСУ №6 с отца и сына Хризманов на двоих 26,39 миллиона рублей. С Юрия Хризмана и Виктора Чудова совместно взыскано 60,2 миллиона рублей. В пользу госкорпорации "Роскосмос" с Юрия Хризмана и Владимира Ашихмина взыскано 5,16 миллиарда рублей (весь объем заявленного госкорпорацией иска).