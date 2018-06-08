Росздравнадзор нашел нарушения в московской клинике, где умерла пациентка

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Специалисты Росздравнадзора выявили многочисленные нарушения в московской клинике "Элит Клиник", где пациентка умерла после пластической операции, сообщает пресс-служба ведомства.
"В связи с полученной информацией о смерти женщины после плановой операции по коррекции формы груди в ООО "Элит Клиник", территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области провел внеплановую выездную проверку медицинского учреждения. В ходе надзорных мероприятий в клинике выявлены многочисленные грубые нарушения законодательства", — говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты Росздравнадзора установили факты несоблюдения стандартов оснащения подразделений клиники: в частности, в кабинете врача-хирурга отсутствуют мешок Амбу, операционный и перевязочные столы, стерилизатор и сухожаровой шкаф для стерилизации медицинских инструментов, негатоскоп и многое другое.
Отмечается, что с 7 мая медицинская организация ООО "Элит Клиник" прекратила осуществление медицинской деятельности. В отношении юридического лица, а также в отношении должностных лиц, виновных в нарушении законодательства, возбуждены дела об административных правонарушениях. Результаты проверки Росздравнадзора направлены в Следственный комитет РФ для приобщения к материалам уголовного дела.