Росздравнадзор нашел нарушения в московской клинике, где умерла пациентка

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Специалисты Росздравнадзора выявили многочисленные нарушения в московской клинике "Элит Клиник", где пациентка умерла после пластической операции, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что в апреле в нескольких московских клиниках в результате проведения пластических операций скончались три женщины. По данному факту следователями были возбуждены уголовные дела.

"В связи с полученной информацией о смерти женщины после плановой операции по коррекции формы груди в ООО "Элит Клиник", территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области провел внеплановую выездную проверку медицинского учреждения. В ходе надзорных мероприятий в клинике выявлены многочисленные грубые нарушения законодательства", — говорится в сообщении.

В частности, у двух пластических хирургов (один из которых проводил операцию) отсутствует подготовка в ординатуре по профилю "пластическая хирургия". Отмечается, что медпомощь по профилю "пластическая хирургия" в клинике выполняется в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара без круглосуточного наблюдения.

Кроме того, специалисты Росздравнадзора установили факты несоблюдения стандартов оснащения подразделений клиники: в частности, в кабинете врача-хирурга отсутствуют мешок Амбу, операционный и перевязочные столы, стерилизатор и сухожаровой шкаф для стерилизации медицинских инструментов, негатоскоп и многое другое.

Также в клинике выявлены нарушения в организации деятельности врачебной комиссии медицинской организации, в ведении медицинской документации и при предоставлении платных медицинских услуг.

Отмечается, что с 7 мая медицинская организация ООО "Элит Клиник" прекратила осуществление медицинской деятельности. В отношении юридического лица, а также в отношении должностных лиц, виновных в нарушении законодательства, возбуждены дела об административных правонарушениях. Результаты проверки Росздравнадзора направлены в Следственный комитет РФ для приобщения к материалам уголовного дела.