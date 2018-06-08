Жителя Чебоксар обвинили в организации убийства бывшего бизнес-партнера

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн — РИА Новости. Житель Чебоксар обвиняется в организации заказного убийства своего бывшего компаньона – соучредителя коммерческой фирмы, сообщает следственное управление СКР по Чувашии.

По данным следствия, в октябре 2016 года в городе Чебоксары мужчина из личной неприязни к своему знакомому, с которым они являлись соучредителями коммерческой организации, собрал сведения о его частной жизни и передал их исполнителю убийства – 28-летнему жителю Свердловской области.

Вечером 25 декабря 2017 года в Северо-Западном районе города Чебоксары тот произвел в потерпевшего один выстрел из обреза ружья, однако промахнулся. Исполнитель убийства был обезврежен и задержан на месте преступления, несмотря на вооруженное сопротивление. Орудие преступления изъято.

"Причастность 41-летнего обвиняемого жителя Чебоксар удалось установить в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении исполнителя особо тяжкого преступления. По ходатайству следователя судом в отношении обоих злоумышленников избрана мера пресечения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении регионального СУСК.