В Омске разыскивают мать, бросившую новорожденную девочку возле гаражей

НОВОСИБИРСК, 8 июн – РИА Новости. Полицейские и следователи СК в Омске разыскивают женщину, бросившую своего новорожденного ребенка возле гаражей, где его нашла случайная прохожая, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону.

"Около 07.00 (04.00 мск) 7 июня за гаражами, расположенными в начале улицы Чайковского в Омске, была обнаружена новорожденная девочка, которая доставлена в больницу. Следственными органами СК РФ по Омской области по данному факту проводится расследование", — говорится в сообщении.

По предварительным данным СК, ребенка, завернутого в пеленку, обнаружила женщина, гулявшая с собакой. Новорожденная доставлена в больницу, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "оставление в опасности". В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции принимаются меры по поиску горе-матери", — сообщили в управлении.

Всех, кто что-то знает о матери ребенка, просят позвонить по телефону доверия следственного управления "Ребенок в опасности" по номеру 123.