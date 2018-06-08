СК просит повторно арестовать топ-менеджера Роснано Горькова

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Следственный комитет просит повторно арестовать управляющего директора "Роснано" по инвестиционной деятельности Андрея Горькова в рамках нового уголовного дела о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу поступило в суд", — сказала она.

По ее словам, теперь Горькову вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ранее он был арестован по делу о злоупотреблении полномочиями, но предельный срок содержания под стражей по этой статье истекает в пятницу.