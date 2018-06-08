В Ульяновской области завели дело после смерти девочки-инвалида

САМАРА, 8 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели семилетней девочки-инвалида в Димитровграде Ульяновской области, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры города.

По его словам, с детства ребенок страдал детским церебральным параличом, девочка умерла дома. Остальные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

"Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ — ненадлежащее оказание медицинской помощи. Подозреваемых в деле пока нет", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ход расследования дела находится на контроле прокуратуры города.