В Назрани в ходе спецоперации ликвидировали боевика

НАЛЬЧИК, 8 июн – РИА Новости. Правоохранители Ингушетии в ходе спецоперации в пятницу заблокировали боевиков, оказавших вооруженное сопротивление, и ликвидировали одного из них, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

"В ходе спецоперации в Назрани в одном из адресов были заблокированы боевики, которые на предложение сложить оружие и сдаться открыли огонь по силовикам. В результате боестолкновения один из нападавших был ликвидирован", — сказал собеседник агентства.

По его словам, спецоперация продолжается.