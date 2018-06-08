Сгоревший в Лесосибирске двухэтажный дом был непригоден для проживания

КРАСНОЯРСК, 8 июн — РИА Новости. Восьмиквартирный дом, горевший в Лесосибирске Красноярского края, непригоден для проживания, погорельцы размещены у родственников, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) города.

Ранее сообщалось, что двухэтажный восьмиквартирный деревянный дом загорелся ночью на площади около 500 квадратных метров в Лесосибирске. По информации МЧС, тушение заняло около трех часов. По предварительным данным, пострадавших нет.

"Было эвакуировано 19 человек, в том числе пять детей. Все они разместились у родственников. Сам дом непригоден для проживания — пострадали все восемь квартир, нижние этажи залиты водой. Отметим, что строение было признано аварийным с 2014 года. Сейчас работает комиссия по оценке ущерба. Решается вопрос размещения жителей и помощи", — сказал собеседник агентства.