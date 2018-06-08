В Приморье в ДТП погиб человек

ВЛАДИВОСТОК, 8 июн — РИА Новости. Легковая машина в Приморье выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом, в результате один человек погиб, шестеро пострадали, в том числе двое детей, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД.

"21-летний житель города Фокино — водитель автомобиля Honda Fit, двигаясь со стороны города Артема в направлении Находки, не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом Toyota Noah под управлением 36-летней женщины", — рассказал представитель ведомства.

Водитель Honda Fit, имеющий стаж вождения с осени 2017 года, в результате аварии получил травмы, а один из его пассажиров скончался на месте происшествия, второй — 20-летняя жительница Владивостока — получила травмы, сообщил собеседник. Также травмы получили водитель и пассажиры Toyota Noah в возрасте 5, 11 и 37 лет – жители Москвы. Пострадавшие госпитализированы.

"Водитель и пассажиры микроавтобуса на момент ДТП были пристегнуты ремнями безопасности. По факту автоаварии проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — отметил собеседник агентства.