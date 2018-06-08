В Приамурье начали проверку белогорской больницы после жалобы Путину

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июн — РИА Новости. Прокуратура Амурской области начала проверку больницы города Белогорска, сотрудники которой пожаловались во время прямой линии президенту России Владимиру Путину на резкое снижение заработной платы после выборов, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.

Во время прямой линии в четверг прозвучала жалоба на то, что у бюджетников из Белогорска сначала повысили зарплату, а сразу после выборов снизили.

"После прямой линии мы организовали выездную проверку, на месте работает прокуратура, специалисты министерства здравоохранения Амурской области и государственной инспекции по труду, проверяем своевременность и полноту выплаты заработной платы сотрудникам Белогорской больницы", — рассказал РИА Новости старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Валентин Бурсянин.

Он также сообщил, что будет проверено финансирование лечебного учреждения, результаты проверки находятся на контроле у прокурора Амурской области.