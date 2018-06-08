В Нижнем Тагиле молодые супруги с детьми погибли в пожаре в частном доме

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Семья из пяти человек, трое из которых — дети, погибла во время пожара в частном доме в Нижнем Тагиле, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте управления СК по Свердловской области.

По данным следствия, в ночь на пятницу в правоохранительные органы Нижнего Тагила поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара в частном доме в садоводческом товариществе на территории Тагилстроевского района тел пяти человек. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на телах нет.

"По факту случившегося… возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в ходе следствия установлено, что "погибшими являются супружеская пара (мужчина 1984 года рождения и женщина 1982 года рождения), а также трое детей — девочки двух, четырех и десяти лет".

На месте работает усиленная следственная группа, в том числе сотрудники территориального отдела СК, следователь по особо важным делам и следователи-криминалисты регионального управления СК. Координацию их работы на месте осуществляет замглавы регионального главка СК Григорий Казеко. СК работает во взаимодействии с полицией и МЧС.

Для установления причин смерти людей и возгорания назначены и проводятся судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы. Расследование дела находится на контроле руководства регионального управления СК.