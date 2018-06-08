Адвокат Браудера заявил, что одно из дел против его подопечного прекращено

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. МВД России прекратило расследование третьего уголовного дела против финансиста Уильяма Браудера — по факту покупки им акций "Газпрома" по якобы заниженной цене, сообщил РИА Новости его Александр Антипов.

"В отношении моего клиента в июле 2017 года расследовалось дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), позднее его переквалифицировали на статью 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Однако дело было прекращено за отсутствием состава преступления", — сказал Антипов.

После этого адвокат обратился в суд за компенсацией для Браудера за необоснованное уголовное преследование. Тем не менее, Тверской суд Москвы отказался возместить ему ущерб, не признав эти основания реабилитирующими. Апелляционная инстанция Мосгорсуда подтвердила это решение.

Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск.

В 2013 году Браудер был осужден в России за налоговые махинации. Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997–2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital. Он не собирается возвращаться в Россию, поэтому приговор заочный — возможность исполнить его появится, только если Браудер окажется в РФ.

В конце 2017 года Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в неуплате налогов и намеренном банкротстве предприятия "Дальняя степь", но не стал ужесточать срок наказания в девять лет, полученный по предыдущему приговору.