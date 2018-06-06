В лагере в Саратовской области, рядом с которым был пожар, проверят воздух

САРАТОВ, 6 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Роспотребнадзор проведет анализ проб воздуха в детском лагере в Саратовской области, откуда в среду были эвакуированы 217 человек из-за пожара вблизи учреждения, сообщили РИА Новости в региональном министерстве информации и печати.

После возгорания камыша неподалеку от детского оздоровительного лагеря имени Ю.А. Гагарина в Энгельсском районе Саратовской области в среду из учреждения эвакуировали более 200 человек, в том числе 171 ребенка. По данным МЧС, эвакуация проводилась из-за сильного задымления, никто не пострадал. Пожар на площади два гектара потушен.

"Роспотребнадзор проводит забор проб воздуха. Как только результаты анализа будут соответствовать нормам, лагерь начнет работу в штатном режиме", — сказала собеседница агентства.