Огонь с крыши Дома педагогической книги не переходил на соседнее здание

Пожарные расчеты МЧС РФ тушат возгорание на крыше Дома педагогической книги в Москве. 6 июня 2018

Пожарные расчеты МЧС РФ тушат возгорание на крыше Дома педагогической книги в Москве. 6 июня 2018

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Огонь с крыши Дома педагогической книги на Большой Дмитровке в центре Москвы не переходил на соседнее здание, он переместился по мансардному помещению на другую часть крыши, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ.

"Очаг возгорания переместился в мансардной части здания на другую сторону крыши", — сказал собеседник агентства.

По его словам, противопожарная перегородка в горящем здании была выполнена с нарушением правил пожарной безопасности.

В пресс-службе департамента культуры столицы сообщили РИА Новости, что Дом педагогической книги не пострадал.

Ранее сообщалось о задымлении на кровле Дома педагогической книги по адресу Большая Дмитровка, дом 7/5, строение 1. В 17.21 мск пожар был локализован на площади 50 квадратных метров.