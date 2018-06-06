МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Проблемы по расследованию преступлений в сфере долевого строительства и при возведении космодрома Восточный обсудили на выездном заседании Генеральной прокуратуры в Хабаровске, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе заседания, посвящённого проблемам в сфере строительства и ЖКХ, прошло оперативное совещание под председательством заместителя генерального прокурора Леонида Коржинека с участием представителей правоохранительных органов.

"Были обсуждены проблемные вопросы, связанные с выявлением и расследованием преступлений, совершенных в сфере долевого строительства и при возведении космодрома "Восточный", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В рамках заседания со своими докладами выступили руководители следственных подразделений и оперативно-разыскных служб. По результатам совещания намечен план мероприятий по повышению эффективности оперативно-следственной работы и прокурорского надзора. Дальнейшие решения будут находиться на особом контроле Генпрокуратуры, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что экс-глава "Дальспецстрой" Юрий Хризман, главный бухгалтер Владимир Ашихмин, сын Хризмана и экс-спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов осуждены Дальневосточным окружным военным судом за злоупотребления при строительстве космодрома Восточный — они получили от 5,5 до 12 лет лишения свободы и штрафы до 1,5 миллиона рублей. С двоих участников суд постановил взыскать в пользу Роскосмоса 5,1 миллиарда рублей. Адвокаты осужденных обжаловали приговор. Решения по апелляции еще не принято.