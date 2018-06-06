Источник сообщил об эвакуации около 25 человек из Дома педагогической книги

Пожарные расчеты МЧС РФ тушат возгорание на крыше Дома педагогической книги в Москве. 6 июня 2018

Пожарные расчеты МЧС РФ тушат возгорание на крыше Дома педагогической книги в Москве. 6 июня 2018

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Порядка 25 человек эвакуировали из здания Дома педагогической книги в центре Москвы после возгорания на кровле, люди не пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Ранее сообщалось, что столичные спасатели, прибывшие к Дому педагогической книги, расположенному по адресу улица Большая Дмитровка, дом 7/5, строение 1, сообщают о белом дыме с кровли здания. В 17.21 мск пожар был локализован на площади 50 квадратных метров.

"Из здания выведены 25 человек, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что очаг возгорания находится на мансардном этаже шестиэтажного жилого здания, на первых двух этажах которого находятся помещения административного назначения.