В Москве перекрыли движение в районе Большой Дмитровки

Пожарные расчеты МЧС РФ тушат возгорание на крыше Дома педагогической книги в Москве

Пожарные расчеты МЧС РФ тушат возгорание на крыше Дома педагогической книги в Москве

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Движение в районе Большой Дмитровки в Москве перекрыто из-за возгорания кровли, сообщили в ЦОДД в среду.

Ранее в ГУМЧС по Москве сообщили о возгорании, предположительно, Дома педагогической книги по адресу Большая Дмитровка, дом 7/5, строение 1.

"Улица Большая Дмитровка, 7/5 — возгорание кровли. Движение полностью перекрыто от Кузнецкого моста до Страстного бульвара. Объезжайте по Тверской улице", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.