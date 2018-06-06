В Москве локализовали пожар в здании Дома педагогической книги

Пожарные расчеты МЧС РФ тушат возгорание на крыше Дома педагогической книги в Москве

Пожарные расчеты МЧС РФ тушат возгорание на крыше Дома педагогической книги в Москве

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Столичные спасатели локализовали пожар в здании Дома педагогической книги в центре Москвы на площади 50 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что столичные спасатели, прибывшие к Дому педагогической книги, расположенному по адресу улица Большая Дмитровка, дом 7/5, строение 1, сообщают о белом дыме с кровли здания.

"Пожар на Большой Дмитровке локализован в 17.21 на площади 50 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало", — говорится в сообщении в Twitter.