В Москве локализовали пожар в здании Дома педагогической книги

17:5106.06.2018
(обновлено: 17:53 06.06.2018)
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Столичные спасатели локализовали пожар в здании Дома педагогической книги в центре Москвы на площади 50 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что столичные спасатели, прибывшие к Дому педагогической книги, расположенному по адресу улица Большая Дмитровка, дом 7/5, строение 1, сообщают о белом дыме с кровли здания.
"Пожар на Большой Дмитровке локализован в 17.21 на площади 50 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало", — говорится в сообщении в Twitter.
Возгорание кровли здания произошло в среду днем в самом центре столицы.
Согласно данным в экстренных службах города, горит кровля здания по адресу: улица Большая Дмитровка, дом 7/5, строение 1.
Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную службу в 15.59 мск.
Спасатели, прибывшие на место ЧП, сообщают о дыме, идущем от кровли здания.
На данный момент движение от Кузнецкого моста до Страстного бульвара полностью перекрыто.
Экстренные службы просят водителей объезжать перекрытую улицу по Тверской.
Согласно имеющейся информации, пострадавших в результате ЧП пока нет.