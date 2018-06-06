В Москве, предположительно, горит кровля Дома педагогической книги

Пожарные расчеты МЧС РФ тушат возгорание на крыше Дома педагогической книги в Москве

Пожарные расчеты МЧС РФ тушат возгорание на крыше Дома педагогической книги в Москве

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Столичные спасатели, прибывшие к Дому педагогической книги, расположенному по адресу улица Большая Дмитровка, дом 7/5, строение 1, сообщают о белом дыме с кровли здания.

"Шестого июня в 15:59 в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Большая Дмитровка, дом 7/5 строение, 1", — говорится в сообщении на сайте ГУМЧС.

Как добавили в столичном МЧС, "с кровли наблюдается белый дым". Сведений о пострадавших не поступало.