В Москве, предположительно, горит кровля Дома педагогической книги

17:3006.06.2018
(обновлено: 17:51 06.06.2018)
15610
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Столичные спасатели, прибывшие к Дому педагогической книги, расположенному по адресу улица Большая Дмитровка, дом 7/5, строение 1, сообщают о белом дыме с кровли здания.
"Шестого июня в 15:59 в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Большая Дмитровка, дом 7/5 строение, 1", — говорится в сообщении на сайте ГУМЧС.
Как добавили в столичном МЧС, "с кровли наблюдается белый дым". Сведений о пострадавших не поступало.
Возгорание кровли здания произошло в среду днем в самом центре столицы.
Согласно данным в экстренных службах города, горит кровля здания по адресу: улица Большая Дмитровка, дом 7/5, строение 1.
Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную службу в 15.59 мск.
Спасатели, прибывшие на место ЧП, сообщают о дыме, идущем от кровли здания.
На данный момент движение от Кузнецкого моста до Страстного бульвара полностью перекрыто.
Экстренные службы просят водителей объезжать перекрытую улицу по Тверской.
Согласно имеющейся информации, пострадавших в результате ЧП пока нет.