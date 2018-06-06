Под Саратовом эвакуировали детский лагерь

МОСКВА/САРАТОВ, 6 июн — РИА Новости. Свыше 210 человек эвакуировали из детского оздоровительного лагеря в Саратовской области после возгорания камыша, люди не пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Из детского оздоровительного лагеря имени Ю.А. Гагарина, после возгорания камыша в одном километре от учреждения эвакуированы 212 человек, в том числе 171 ребенок", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что лагерь находится в трех километрах севернее населенного пункта Красноармейское в Энгельсском районе. Эвакуированных временно разместили в средней школе населенного пункта Березовка.

Персонал и детей планируется вернуть в оздоровительный лагерь в четверг.

Как сообщила администрация Энгельсского района, камыш загорелся вблизи детского лагеря имени Гагарина и садового некоммерческого товарищества, активное участие в его тушении приняли работники учреждения и местные садоводы, а также сотрудники пожарной части № 27 и пожарного поста "Березовский".

"По предварительным подсчетам, площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров. Причины возгорания выясняются… Угрозы для населения нет", — говорится в сообщении.