Власти Тамбова выяснят обстоятельства гибели пенсионерки во время урагана

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Власти Тамбова разбираются в обстоятельствах гибели пенсионерки от упавшей на нее во время сильного ветра ветки дерева, сообщает администрация города.

Ранее СУСК РФ по региону сообщало о начале проверки в связи с тем, что 5 июня упавшая во время урагана ветка дерева убила 76-летнюю женщину в Тамбове.

"К сожалению, ураган не обошелся без трагедии: во дворе домов по улице Николая Вирты ветка дерева под порывами сильного ветра упала на женщину 1942 года рождения. Пострадавшая была доставлена в больницу, но через некоторое время скончалась. На данный момент в администрации города проверяются все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.

Всего в единую городскую диспетчерскую службу во время непогоды поступило более 20 обращений.

"Шестнадцать обращений касались упавших деревьев, три — повреждения частей кровли, три — повреждения линий электропередачи. Работы по выявлению и устранению аварийных деревьев в областном центре проводятся на постоянной основе", — сообщает горадминистрация.

Всего к ликвидации было привлечено 39 человек и 13 единиц техники, включая специалистов и технику аварийно-спасательной службы города Тамбова, АО "ОРЭС Тамбова" и дирекции по благоустройству и озеленению, информируют власти.