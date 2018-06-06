Власти Тамбова выяснят обстоятельства гибели пенсионерки во время урагана

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Власти Тамбова разбираются в обстоятельствах гибели пенсионерки от упавшей на нее во время сильного ветра ветки дерева, сообщает администрация города.
"К сожалению, ураган не обошелся без трагедии: во дворе домов по улице Николая Вирты ветка дерева под порывами сильного ветра упала на женщину 1942 года рождения. Пострадавшая была доставлена в больницу, но через некоторое время скончалась. На данный момент в администрации города проверяются все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.
Всего в единую городскую диспетчерскую службу во время непогоды поступило более 20 обращений.
Всего к ликвидации было привлечено 39 человек и 13 единиц техники, включая специалистов и технику аварийно-спасательной службы города Тамбова, АО "ОРЭС Тамбова" и дирекции по благоустройству и озеленению, информируют власти.