Роспотребнадзор провел замеры в Брянской области после пожара в Чернобыле

Вид из самолета во время операции по ликвидации пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. 6 июня 2018

Вид из самолета во время операции по ликвидации пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. 6 июня 2018

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор проводит постоянный мониторинг дозиметрических измерений на территории Брянской области после начала лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения, измеренные значения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения находятся в пределах нормы, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе ведомства.

По данным Госслужбы по ЧС, около 10 гектаров сухой травы загорелось во вторник в Чернобыльской зоне отчуждения. Позднее в ведомстве сообщили, что площадь пожара сократилась почти в два раза — до трех гектаров отдельными очагами, ситуация контролируемая. Возбуждено уголовное дело.

"С момента поступления информации о лесном пожаре на радиационно загрязненной территории в Киевской области в Украине проводится постоянный мониторинг дозиметрических измерений на территории Брянской области. По состоянию на текущий момент измеренные значения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не превышают результатов контроля за период наблюдения в течение 2018 года", — заявили в Роспотребнадзоре.

Ежедневный контроль за радиационной обстановкой на территории Брянской области продолжается, отметили в ведомстве.