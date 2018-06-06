МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор проводит постоянный мониторинг дозиметрических измерений на территории Брянской области после начала лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения, измеренные значения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения находятся в пределах нормы, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе ведомства.
"С момента поступления информации о лесном пожаре на радиационно загрязненной территории в Киевской области в Украине проводится постоянный мониторинг дозиметрических измерений на территории Брянской области. По состоянию на текущий момент измеренные значения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не превышают результатов контроля за период наблюдения в течение 2018 года", — заявили в Роспотребнадзоре.
Ежедневный контроль за радиационной обстановкой на территории Брянской области продолжается, отметили в ведомстве.