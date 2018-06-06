Пособник боевиков ИГ* в Кабардино-Балкарии получил 2,5 года колонии

НАЛЬЧИК, 6 июн – РИА Новости. Городской суд Нальчика приговорил к 2,5 года лишения свободы жителя Кабардино-Балкарии по обвинению в пособничестве боевикам запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*), сообщило региональное Управление ФСБ.

"Суд признал виновным Аттоева М.Н. в пособничестве участникам незаконного вооруженного формирования и незаконном обороте наркотических средств и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что Аттоев на протяжении длительного времени оказывал пособническую помощь участникам структурного подразделения ИГ*, действовавшего на территории Кабардино-Балкарии. "Осужденный закупал для них продукты питания, а также скрытно перевозил их по территории республики на личном автотранспорте", — отмечает ведомство.

Уточняется, что приговор вступил в законную силу.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.