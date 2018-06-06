МЧС выявило более 260 тысяч нарушений после пожара в Кемерово

Сотрудники МЧС во время проверки пожарной безопасности в торговом центре. Архивное фото

Сотрудники МЧС во время проверки пожарной безопасности в торговом центре. Архивное фото

НОГИНСК (Московская обл.), 6 июн — РИА Новости. МЧС выявило более 260 тысяч нарушений противопожарных требований по итогам проверок после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, заявил главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев.

"Проведено на сегодняшний день более 60 тысяч проверок, на 30 тысячах выявлены серьезные недостатки — более 260 тысяч нарушений пожарных нормативов", — сказал Еникеев на выездном заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и МЧС.

По его словам, 11 тысяч нарушений было в торгово-развлекательных центрах.

"Свыше 1 тысячи объектов в прошлом — реконструированные здания производственно-складского и иного назначения, аналогично объекту "Зимняя вишня", — сказал Еникеев.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети.