Бастрыкин поручил проверить контролирующие органы после пожара в Кемерово

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на совещании в Кемерово поручил проверить сотрудников контролирующих органов на коррупцию в связи с пожаром в ТЦ "Зимняя вишня", сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Заслушав отчет следственной группы, Александр Бастрыкин задал дальнейший вектор расследованию, поставив ряд приоритетных задач. Он потребовал в первоочередном порядке завершить все следственные действия и работу экспертов в здании "Зимней вишни", и сделать это в кратчайшие сроки. Кроме того, председатель Следственного комитета России поручил расширить круг следственных действий, проверив сотрудников контролирующих органов на коррупционную составляющую", — сказала она.

По словам Петренко, глава СК потребовал продолжить установление всех причастных к трагедии, подчеркнув, что "от внимания следствия не должна ускользнуть ни единая деталь, ни малейшие сведения об обстоятельствах и предпосылках пожара, о которых говорили люди". Бастрыкин отметил, что наряду с расследованием необходимо максимально полно проанализировать причины трагедии и составить предложения по профилактическим мерам, чтобы посетители подобных центров понимали порядок своих действий в чрезвычайной ситуации.

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. По уголовному делу ранее были задержаны и арестованы восемь человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника и ответственных за пожарную сигнализацию.